SPAL, differenziato per Valoti. Lavoro in palestra per Vicari

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel pomeriggio di oggi, la SPAL è scesa in campo al centro “G.B. Fabbri” per la seconda seduta di allenamento settimanale. Dopo una fase iniziale in palestra, la squadra ha svolto esercitazioni tecnico tattiche. Erano assenti i nazionali Kevin Bonifazi, Thiago Cionek, Mohamed Fares ed Alfred Gomis, mentre Mattia Valoti ha proseguito con il programma di lavoro differenziato. Alle prese con un risentimento all’adduttore sinistro, Francesco Vicari ha svolto attività in palestra.