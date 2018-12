© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In svantaggio e in inferiorità numerica. La SPAL, al 3’ della ripresa, resta in dieci uomini per il rosso diretto a Cionek. Il difensore ha messo giù La Gumina, con l’arbitro che ha ritenuto il fallo da espulsione diretta. Piove in casa estense, con l’Empoli avanti per 2-1 e con un uomo in più per gestire la gara.