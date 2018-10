SPAL, i convocati per la Roma: Djourou costretto a dare forfait

Edizione del TMW News dedicata in larga parte al derby tra Inter e Milan, con la sfida a distanza tra Icardi e Higuain e quella fra i tecnici Spalletti e Gattuso. In primo piano, poi, anche il mercato: dal futuro di Nicolò Barella ai rumors legati ad un possibile approdi di Berardi...

Colombia, i convocati per USA e Costa Rica: Cuadrado e Ospina dalla A

Vasco da Gama, Maxi Lopez: "Battere il Botafogo per la tranquillità"

Brasile, primo gol per Alex Sandro: "Un ottimo regalo per mia figlia"

Brasile, Tite: "Vinciamo e non convinciamo, ma c'erano tanti nuovi"

Cile travolto dal Perù in amichevole: 0-3. Solo panchina per Pulgar

Colombia, il prescelto per il ruolo di ct adesso è Nestor Lorenzo

Brasile-Argentina 1-0 in amichevole. Decide l'interista Miranda al 93'

Argentina, Scaloni: "Fatto una buona gara, come Lautaro Martinez"

Argentina, Pezzella: "Ko per un episodio. Abbiamo mostrato personalità"

Argentina, Bielsa regala un albergo da 2,5 milioni al suo ex club

Sudamerica, i risultati delle amichevoli. Due italiani in campo

Vicepresidente Gremio critica Tite: "Chiama Everton e non Paqueta?"

Lo staff tecnico della SPAL ha diramato la lista dei convocati per l’incontro di domani contro la Roma. Questi i giocatori chiamati per la gara:

