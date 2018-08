SPAL, il messaggio del presidente Mattioli in vista della gara col Parma

Fonte: Spalferrara.it

Domenica 26 agosto alle ore 18, la SPAL giocherà l’anticipo della seconda giornata del campionato di Serie A 2018/2019 allo Stadio “Dall’Ara” di Bologna.

L’ospitalità nell’impianto di gioco casalingo del Bologna FC al club spallino è dovuta, come noto da diverse settimane, ai lavori di adeguamento dello Stadio “Paolo Mazza” di Ferrara.

Il presidente biancazzurro Walter Mattioli, dopo aver parlato ai tifosi durante la presentazione della squadra davanti al suggestivo sfondo del Castello Estense, invia ai sostenitori della SPAL un nuovo pensiero rispetto alla cortesia e ospitalità del club rossoblù.

“In attesa di riabbracciare il nostro Stadio – approfondisce il presidente – che giorno dopo giorno sta acquisendo la forma di un impianto inglese, moderno e funzionale, un gioiello come lo penso io, saremo ospitati dei nostri vicini di casa del Bologna. La società del presidente Saputo, grazie alla preziosa collaborazione dell’amministratore delegato Fenucci, ha compreso la nostra esigenza ed è andata incontro alla richiesta di giocare una gara al Dall’Ara. Per la gentilezza e sensibilità del Bologna, chiedo ai nostri tifosi come dovere di ospitalità e soprattutto a seguito all’atteggiamento esemplare tenuto nella scorsa stagione, sottolineato dalla Lega Calcio di Serie A, di utilizzare lo Stadio e tutti i suoi servizi come si trattasse realmente dello Stadio di Ferrara, considerati anche gli ultimi investimenti della società rossoblu nel corso dell’estate. Un atteggiamento di rispetto per la struttura che i nostri sostenitori hanno già tenuto domenica scorsa in occasione del derby, un atteggiamento che contraddistingue in Italia la tifoseria della SPAL”.