© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A margine della conferenza stampa di oggi, la SPAL ha ufficializzato anche i componenti dello staff tecnico che affiancherà Luigi Di Biagio nella sua avventura a Ferrara. Il suo vice, come in Under 21, sarà Massimo Mutarelli, con Antonio Chimenti come collaboratore tecnico. Altri nomi noti come Giambattista Venturati, in passato preparatore atletico dell'Italia e, tra le altre, di Roma, Bari e Fiorentina. Di seguito l'elenco completo.

Allenatore: Luigi Di Biagio

Allenatore in seconda: Massimo Mutarelli

Collaboratore tecnico: Antonio Chimenti

Match analyst: Filippo Lorenzon

Preparatore atletico: Giambattista Venturati

Preparatore motorio: Carlo Voltolini

Recupero infortunati: Riccardo Ori

Preparatore dei portieri: Cristiano Scalabrelli

Collaboratore preparatore dei portieri: Andrea Brunello

Collaboratore: Fabrizio Franceschetti