SPAL, qualche sorpresa per la Roma: Paloschi al posto di Petagna

© foto di Federico De Luca

Il quotidiano 'La Nuova Ferrara' oggi in edicola delinea la formazione della SPAL che scenderà in campo contro la Roma alla luce delle prime indicazioni settimanali. La grande novità dovrebbe riguardare l'attacco, con Andrea Petagna che per la prima volta potrebbe accomodarsi in panchina per far spazio al tandem Paloschi-Antenucci. Costa e Lazzari gli esterni di centrocampo, con Valoti, Schiattarella e Missiroli in cabina di regia. In difesa Djourou il favorito per prendere il posto di Felipe: con lui Cionek e Vicari.