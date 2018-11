SPAL, seduta in vista della Juve. A parte Fares e Vicari. Djourou in gruppo

Fonte: spalferrara.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel pomeriggio di oggi la SPAL ha sostenuto la seconda giornata settimanale di allenamenti al centro “G.B. Fabbri”. Il gruppo ha svolto esercitazioni tecnico-tattiche in vista della gara di campionato contro la Juventus, in programma sabato 24 ottobre alle ore 18:00 all’Allianz Stadium di Torino.

Impegnato con la nazionale polacca, Thiago Cionek non ha preso parte alla seduta, così come Simone Missiroli, alle prese con una sindrome influenzale. Entrambi i giocatori torneranno a disposizione di mister Semplici da domani. Allenamento differenziato per Mohamed Fares, a causa di un affaticamento all’adduttore destro. Le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno. Lavoro a parte anche per Francesco Vicari che prosegue con il programma differenziato. Dopo l’attacco influenzale della giornata di ieri, Johan Djourou ha svolto regolarmente l’allenamento odierno. Da ieri, Mattia Valoti ha ripreso l’attività con la squadra dopo l’infortunio alla caviglia destra.