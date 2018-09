Lunedì ospita la partita con l'Atalanta. 'E' un gioiello'

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - FERRARA, 14 SET - Ottanta giorni di lavori, cantiere aperto ventiquattro ore su ventiquattro, oltre duecentocinquanta operai coinvolti di dieci aziende diverse. E' stata una corsa contro il tempo e le difficoltà, ma il crono-programma è stato rispettato: lo stadio Paolo Mazza è dichiarato agibile e lunedì sera (20.30) aprirà i battenti per ospitare Spal-Atalanta. L'ultimo atto mercoledì con il via libera concesso dalla Commissione di vigilanza e la Prefettura. Per la terza estate consecutiva, seguendo di pari passo la crescita sportiva della società biancazzurra, lo stadio ferrarese è stato via via adeguato alle necessità. Dai 4.900 posti del 2015 ha raggiunto l'attuale capienza di 16.000 posti a sedere e tutti coperti. L'intervento di quest'anno è stato probabilmente il più complesso: copertura e ristrutturazione della gradinata, rifacimento della curva Est, ampliamento della curva Ovest. Costo oltre 8 milioni di euro coperti in parte dall'amministrazione pubblica (3 milioni).