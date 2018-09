Spartak, 2 calciatori a casa per un like

Avrebbero messo 'mi piace' a poesia satirica su tecnico Carrera

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - MOSCA, 19 SET - Un "like" su Instagram a una poesia di sfottò all'allenatore Massimo Carrera: ci sarebbe questo, secondo i media russi, dietro la decisione dello Spartak Mosca di non convocare due giocatori di peso come il capitano Denis Glushakov e il difensore Andrei Yeshchenko per la trasferta di Europa League contro il Rapid Vienna. La poesia incriminata viene recitata in un video dall'attore Dmitri Nazarov. Glushakov nega di aver messo il "mi piace" al filmato, mentre Yeshchenko dice di averlo messo per sbaglio e di averlo poi eliminato.