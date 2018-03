Spezia, Gilardino: “Prima la salvezza e poi si vedrà”

Cittadella Spezia 1-2

© foto di Federico De Luca

L’attaccante dello Spezia, Alberto Gilardino, elogia le doti di La Gumina, centravanti rosanero: “Sono molto contento per quello che sta facendo e può crescere sempre più, deve continuare così. Non è mai facile fare panchina e noi attaccanti abbiamo sempre bisogno di fiducia, il gol però ci aiuta molto. Ho scelto lo Spezia consapevole che siamo in tanti e che possiamo fare panchina ma dobbiamo pensare alla squadra e a raggiungere la salvezza”.