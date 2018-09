Spezia, Maggiore: "Vittoria meritata. Ci vuole più grinta"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lo Spezia vince 2-1 contro il Carpi. Decide una rete di Giulio Maggiore nel finale. A Dazn, dopo la fine del match, parla il centrocampista dei liguri, match winner dell'incontro: "Il gol è importante per me, ma molto di più per la squadra. Oggi abbiamo conquistato tre punti ed è molto importante. Perché meglio in casa che in trasferta? Beh, non lo so, magari dobbiamo essere più cattivi in questa situazione. Siamo pronti alla gara contro il Livorno, la affronteremo con il carattere e la voglia giusta".