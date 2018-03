Stadio dell'anno 2017, lo Stirpe di Frosinone al 19° posto. Wanda 6°

Buon risultato raggiunto dallo stadio 'Benito Stirpe’ di Frosinone, inserito lo scorso gennaio nella lista dei 27 migliori stadi costruiti o inaugurati nel 2017. Due mesi dopo il responso è più che positivo per l’impianto giallazzurro, che grazie ai 19.988 punti si piazza in diciannovesima posizione, davanti nomi e stadi illustri. In questi mesi StadiumDB.com ha analizzato impianti di oltre 106 paesi, con Paraguay, Ecuador, Messico, Russia e Polonia i più rappresentati. A vincere la graduatoria pubblica, che ha visto votare oltre 60.000 persone, è stato lo stadio General Pablo Rojas di Asunciòn, Capitale del Paraguay. L’impianto che ospita le gare del Cerro Porteño, costruito in tre anni e con una capacità di 45.000 spettatori, ha vinto la concorrenza dell’Estadio Nemesio Diez (Messico) e del Mercedes-Benz Stadium (Stati Uniti). La lista di stadi analizzata invece da cinque architetti (Inghilterra, Italia, Polonia, Russia e Turchia), ha visto stravincere lo Stadion Luzhniki di Mosca, impianto faraonico con oltre 80.000 posti.

Questa la classifica definitiva col voto pubblico:

1 - Estadio General Pablo Rojas, Asunción (Paraguay)

2 - Estadio Nemesio Díez, Toluca (Messico)

3 - Mercedes-Benz Stadium, Atlanta (Stati Uniti)

4 - Estadio Banco del Pacífico Capwell, Guayaquil (Ecuador)

5 - Stadion Sankt Petersburg, San Pietroburgo (Russia)

6 - Wanda Metropolitano, Madrid (Spagna)

7 - Luzhniki Stadion, Mosca (Russia)

8 - Samsun 19 Mayıs Stadyumu, Samsun (Turchia)

9 - Estadio Único de Villa Mercedes, Villa Mercedes (Argentina)

10 - Gaziantep Stadyumu, Gaziantep (Turchia)

11 - Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu, Sakarya (Turchia)

12 - Stadion Miejski Widzewa Łódź, Lodz (Polonia)

13 - Bingu National Stadium, Lilongwe (Malawi)

14 - Stadion Śląski, Chorzów (Polonia)

15 - Yeni Malatya Stadyumu, Malatya (Turchia)

16 - Stadionul Ion Oblemenco, Craiova (Romania)

17 - The Arena by TransStadia, Ahmedabad (India)

18 - U Arena, Nanterre/Paris (Parigi)

19 - Stadio Benito Stirpe, Frosinone (Italia)

20 - Imam Reza Stadium, Mashhad (Iran)

21 - Intility Arena, Oslo (Norvegia)

22 - Orlando City Stadium, Orlando (Stati Uniti)

23 - Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Olimpiýa Stadiony, Ashgabat (Turkmenistan)

24 - Mikuni World Stadium, Kitakyushu (Giappone)

25 - Stade de Port-Gentil, Port-Gentil (Gabon)

26 - Stade d'Oyem, Oyem (Gabon)

27 - Sonny Lubick Field at Colorado State Stadium, Fort Collins (Stati Uniti)

Questa la classifica (solo le prime dieci posizioni) col voto degli architetti:

1 - Luzhniki Stadion, Mosca (Russia)

2 - U Arena, Nanterre/Paris (Parigi)

3 - Mercedes-Benz Stadium, Atlanta (Stati Uniti)

4 - Stadionul Ion Oblemenco, Craiova (Romania)

5 - Stadion Śląski, Chorzów (Polonia)

6 - Wanda Metropolitano, Madrid (Spagna)

7 - Gaziantep Stadyumu, Gaziantep (Turchia)

8 - Stadion Sankt Petersburg, San Pietroburgo (Russia)

9 - Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu, Sakarya (Turchia)

10 - Samsun 19 Mayıs Stadyumu, Samsun (Turchia)