Stadio della Juve ricorda Astori

Buffon in lacrime sulle note di una canzone di Lucio Dalla

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - TORINO, 11 MAR - Commozione nell'Allianz stadium di Torino per Davide Astori. Il capitano della Fiorentina, morto una settimana fa, è stato ricordato con un minuto di silenzio prima di Juventus-Udinese. Occhi lucidi tra i giocatori in campo e sugli spalti, quando sui display sono state mostrate alcune immagini del difensore viola accompagnate dalle note de 'I sogni', un brano di Lucio Dalla. Visibilmente commosso capitan Buffon, oggi in panchina.