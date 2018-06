Stadio Roma, continua iter amministrativo

30 giorni per controdeduzioni poi la delibera

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 12 GIU - Prosegue iter amministrativo sullo Stadio della Roma. Terminato il tempo per presentare le osservazioni ora ci saranno 30 giorni per le controdeduzioni e poi si arriverà alla delibera che approverà anche lo schema della Convenzione per poi essere inviata alla Regione Lazio per l'adozione definitiva. Ieri si è concluso il tempo dedicato al recepimento delle osservazioni, da parte dei cittadini, sulla variante al Piano Regolatore Generale connessa al progetto dello Stadio, iniziato il 12 maggio scorso. Sono 31 le osservazioni pervenute e che ora saranno esaminate e controdedotte dagli uffici del Dipartimento entro un tempo massimo di 30 giorni.