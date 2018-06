Stadio Roma, Maran rifiutò una casa da Parnasi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A margine dell'inchiesta sullo stadio della Roma, emerge un'intercettazione che coinvolge Marino Maran, esponente milanese del Partito Democratico, citato da alcuni uomini di Luca Parnasi, imprenditore finito in manette. "Siamo andati a parlare con l'assessore Maran gli abbiamo proposto un appartamento ma lui ha risposto di no dicendo che lui 'non voleva prendere per il culo chi lo ha votato'. Abbiamo fatto una brutta figura, sembravamo i romani dei film quando vanno a Milano", le parole riprese da LaPresse. Parnasi stava lavorando a un eventuale stadio del Milan, come spiegato dal primo cittadino di Milano, Beppe Sala.