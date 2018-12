Stadio Roma: Raggi, niente allarmismi

Sindaco: 'Dalla relazione finale capiremo come andare avanti'

(ANSA) - ROMA, 6 DIC -"No, assolutamente". Così la sindaca di Roma, Virginia Raggi, risponde a chi le chiede se il parere del Politecnico di Torino bloccherà lo Stadio della Roma. "Non farei allarmismi. Ho chiesto e fortemente voluto una due diligence per riesaminare gli esiti della conferenza dei servizi cui hanno partecipato tutte le istituzioni. Al momento è stato rilasciato un primo draft su cui ci sono delle integrazioni in corso. Con la relazione finale capiremo come andare avanti con tutte le istituzioni che si stanno interessando", spiega.