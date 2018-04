Stagione finita per Vidal. Il messaggio di Caceres: "Non mollare fratello"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Brutta tegola per il Bayern Monaco, che dovrà rinunciare ad Arturo Vidal per il finale di stagione a causa di un infortunio al ginocchio (salterà anche le semifinali di Champions League contro il Real Madrid). A rincuorarlo ci ha pensato il suo ex compagno in bianconero Martin Caceres, oggi alla Lazio, che sui social ha scritto: "Non mollare fratello". La risposta di Vidal non si è fatta attendere: "Grazie fratellino, tanti saluti".