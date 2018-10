Stankovic avvisa l'Inter: "Lazio trasferta insidiosa per tanti motivi"

© foto di Federico Gaetano

Intervista a Dejan Stankovic, doppio ex di Lazio e Inter, sulle colonne del Corriere dello Sport. Il serbo spiega che a suo dire "per i nerazzurri è una trasferta scomoda dopo due incontri dove ha speso tanto. Per la Lazio un match che le dà la possibilità di riscattarsi visto che all'ultima giornata coi nerazzurri ha perso la Champions. Però è una sfida Champions, senza dubbio".