Stefano Sorrentino potrebbe investire nella rinascita dell'Argentina Arma

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riferito da Rivierasport.it le trattative per la cessione dell'Argentina Arma, club che milita in Eccellenza. A rilevare il club ligure, reduce da un'annata disastrosa, ci sarebbe un noto imprenditore torinese a cui si affiancherebbero Roberto e Stefano Sorrentino, quest'ultimo portiere del ChievoVerona. Proprio il padre dell'estremo difensore potrebbe rivestire il ruolo di allenatore del club, mentre il calciatore continuerà a calcare ancora i campi di calcio con la maglia dei gialloblù veneti non avendo ancora intenzione di abbandonare il calcio giocato.

Aggiornamento delle 17:38 - Quella di Stefano Sorrentino è stata solo una visita di cortesia. L'Argentina Arma avrà un nuovo proprietari oma non sarà il portiere del Chievo Verona.