Storgato: "CR7, il gol è questione di tempo. Dybala deve essere continuo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juve procede anche senza i gol di Cristiano Ronaldo. Ieri terza gara di fila in campionato senza il sigillo del portoghese. "E' un problema che vorrebbero tutti", sorride Massimo Storgato, ex difensore bianconero, ai microfoni di Tim Gate. "La Juve è così forte che non si pone neanche la questione: conta il risultato. Pensate quando inizierà a far gol anche CR7"

Ma per ora a che punto è il processo di integrazione del portoghese?

"Ho visto le partite e ha sempre tirato tanto in porta. E' questione di tempo: i compagni lo cercano ma prima con Higuain non erano abituati a farlo in modo sistematico. Cristiano Ronaldo comunque dà sempre la profondità, fa movimenti eccezionali e ci vorrà solo il tempo di pescarlo. Col Chievo non dimentichiamoci che Sorrentino ha fatto quattro miracoli. Lui in ogni caso c'è poi a volte serve anche un pizzico di fortuna".

C'è invece un problema Dybala? Non trova spazio dall'inizio...

"E' un fuoriclasse ma deve essere continuo. Se non lo sei, stai fuori. Per diventare un grandissimo, ha davanti a sè un vero esempio con Ronaldo. Deve seguirlo e provare a diventare come lui"

Mandzukic invece inamovibile...

"Divino, il primo titolare. Sempre stato un valore aggiunto: corre in continuazione, fa il tornante, il terzino, il centravanti. Dà sempre tutto".

E' una Juve destinata vincere ancora?

"E' completa in tutto, è talmente superiore che solo lei può farsi del male"