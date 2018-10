Su Sky Q l'app di Dazn per lo sport

Sulla piattaforma anche musica con Spotify

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 12 OTT - Sky Q da oggi si arricchisce con nuove app. Lo sport in streaming dell'offerta DAZN e le canzoni di Spotify arriveranno sulla piattaforma. Direttamente dalla Homepage Sky Q, sezione App, si potrà entrare nell'offerta sportiva DAZN (il servizio di streaming del gruppo Perform che, tramite una connessione a internet, trasmette eventi e contenuti sportivi live e on demand). Basterà selezionare all'app DAZN per guardare in tv anche i match di Serie A e B, Liga, Ligue 1 e un'ampia offerta multisport. Una volta aperta l'app, chi ha sottoscritto il servizio DAZN potrà accedervi effettuando il login con le proprie credenziali.