Suarez celebra l'esordio di Torreira: "Complimenti per il debutto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Anche Luis Suarez, attaccante del Barcellona, ha voluto rendere omaggio a Lucas Torreira nel giorno del suo esordio in Nazionale. L'ex Liverpool, sul proprio profilo Instagram, ha scritto in commento a una foto che lo ritrae con il centrocampista sampdoriano: "Buona partita per continuare a preparare il Mondiale. Congratulazioni a Lucas Torreira per il suo esordio con la squadra Nazionale".