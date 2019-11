Fonte: fcinternews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

David Suazo, ex attaccante del Cagliari, ha parlato a Sky Sport del razzismo all'interno degli stadi italiani: "Un augurio per il compleanno? Mi piacerebbe che in futuro i miei figli possano giocare a calcio senza sentire quello che si dice oggi in Italia, visto che sono nati qui. Il presidente Cellino, quando arrivai a 19 anni, fu fondamentale. Inserirsi non era facile, potevano esserci solo due stranieri. Mi ha sempre alleggerito i problemi, poi ho avuto compagni fantastici ed è importante. Dopo tanto tempo sentire ancora parlare di razzismo è assurdo. E non è trascorso molto da quello che è accaduto a Koulibaly. Sembra che ciò che venga fatto non basti. Anch'io sia in campo sia fuori ho vissuto certe situazioni, ma non c'era tanto risalto mediatico. Ora c'è un'arma per dire basta all'ignoranza, bisognerebbe fare qualcosa in più".