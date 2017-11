Suazo: "Ibra mi disse che era più veloce di me. Mi misi a ridere"

© foto di Federico De Luca

Nel corso di un'intervista al quotidiano honduregno Lider, l'ex attaccante David Suazo ha ricordato un aneddoto che vede protagonista il suo ex compagno di squadra all'Inter Zlatan Ibrahimovic: "Una volta venne da me e mi disse che era più veloce di me. Io mi misi a ridere e gli risposi: 'Ci sta che sei più forte e più alto, ma più veloce no'". Suazo rivela anche di essere rimasto in contatto con tanti suoi ex compagni interisti: "Vedo Marco Materazzi, Francesco Toldo, Maicon, Ivan Cordoba e Javier Zanetti".