Suicidio Frosinone, gioia Parma. Il punto sulla B

Un pazzo finale per una stagione incredibile. La Serie B 2017/2018 ha regalato un epilogo incredibile. Archiviata la promozione dell'Empoli di Andreazzoli e la retrocessione per Ternana e Pro Vercelli, l'ultima giornata doveva emettere ancora dei verdetti sia in alto che in coda.

La squadra che farà compagnia ai toscani nella massima serie non sarà il Frosinone di Longo, ma il Parma di D'Aversa, che festeggia al 90’ la terza promozione di fila ovvero un record nel calcio nostrano. Successo contro lo Spezia grazie alle reti di Ceravolo e Ciciretti, poi tutti attaccati allo smartphone per i minuti finali di Frosinone-Foggia: i ciociari steccano per un’ora di gioco (vantaggio di Mazzeo) prima del ribaltone targato Paganini e l’autorete (incredibile) di Rubin. Poi Floriano pareggia in contropiede nel finale, gela il Frosinone e lo condanna ai playoff, come un anno fa.

Ripartirà dalla semifinale degli spareggi promozione anche il Palermo che passa 2-0 all’Arechi: decidono Chochev e La Gumina, Stellone chiude al 4° posto. Frosinone e Palermo saltano un turno dei playoff. Il turno preliminare (in gara unica) parte il prossimo week-end. Si inizia sabato 26 maggio con Bari-Cittadella, squadre vittoriose nell’ultima giornata rispettivamente contro Carpi (reti di Galano e Brienza) e Pro Vercelli battute da Kouamé e Bartolomei. Chi vincerà affronterà il Frosinone, a differenza del Palermo, prossimo al confronto in andata e ritorno contro uno tra Inzaghi e Nesta. Il Venezia impatta contro il Pescara e chiude al 5° posto, mentre il Perugia cade ad Empoli. Domenica 27 maggio sarà tra Inzaghi e Nesta (due campioni del mondo) al Penzo.

Succede di tutto anche in coda. La Virtus Entella, obbligata a vincere sul campo del Novara per centrare i playout, vince con Crimi e condanna i piemontesi di Di Carlo all'amara retrocessione in C. In programma il 24 e il 31 maggio, con la gara di ritorno al Del Duca, lo spareggio salvezza tra Virtus Entella e l’Ascoli di Cosmi che impatta 0-0 contro il Brescia.

Lombardi salvi come l’Avellino che espugna in rimonta il Liberati di Terni: Ardemagni e Castaldo vanificano il vantaggio di Signori. Permanenza in B anche per il Pescara (0-0 contro il Venezia) e Cesena, vittorioso 1-0 contro la Cremonese grazie a Kupisz.