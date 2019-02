DOMANI SI ASSEGNERA' LA COPPA AL BREDA DI SESTO SAN GIOVANNI LIVE ED ESCLUSIVA SPORTITALIA

Grande appuntamento domani sulle frequenze di Sportitalia con la Supercoppa Primavera Tim Inter-Torino. La partita dello stadio Breda di Sesto San Giovanni sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre in chiaro e 225 del bouquet satellitare Sky) con un ricco studio pre-gara che comincerà dalle 17,30 e accompagnerà fino al fischio d’inizio delle 18,30.

La sfida tra Inter e Torino sarà raccontata da Gabriele Schiavi con il bordocampo a cura di Giada Giacalone. Commento tecnico di Moreno Longo e dal terreno di gioco sono previste le analisi di Stefano Vecchi.

Dopo il fischio finale ampio studio post partita fino alle ore 21.

Di seguito la programmazione Sportitalia per la Supercoppa Primavera Tim:

Inter-Torino – Mercoledì 20 febbraio 2019 in diretta dalle ore 18,30 con pre e post partita

