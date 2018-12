T.Provera: "Inter incompleta ma sulla strada giusta. Icardi miglior 9"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Marco Tronchetti Provera, amministratore delegato di 'Pirelli', ha parlato quest'oggi a Sky della sfida di venerdì sera tra Inter e Juventus: "Per il 2019 il mio sogno calcistico è quello di vedere qualche nuovo campione che può dare un aiuto alla squadra. Queste sono partite particolarmente impegnative, sono sicuro che la squadra ce la metterà tutta. Questa Inter a tratti mi piace molto, non è completa ma è sulla strada giusta. Marotta porterà grande esperienza e competenza, dà il senso del progetto. Spalletti è un ottimo allenatore, ha una buona squadra a disposizione che sta provando a trasformare in una grande squadra. Icardi è un calciatore di grandissima qualità, è il più grande centravanti puro in circolazione e per l'Inter è la guida. Cristiano Ronaldo è un grandissimo giocatore, non si può che ammirare e sperare che per lui sarà una serata negativa".