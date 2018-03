Tacchinardi: "Zidane il migliore, ma alla Juve avrebbe potuto fare di più"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ex centrocampista Alessio Tacchinardi ha parlato così del suo compagno di squadra ai tempi della Juventus, Zinedine Zidane, prossimo avversario in Champions proprio dei bianconeri: "I migliori giocatori con cui ho giocato sono Zidane e Riquelme. Loro vedevano il calcio come lo vede Messi. Credo che entrambi avrebbero potuto vincere molto di più rispetto a quanto hanno ottenuto in carriera. Zidane, per esempio, avrebbe potuto vincere più titoli alla Juventus per le qualità che aveva. Penso soprattutto alle due finali di Champions giocate coi bianconeri, dove avrebbe sicuramente potuto fare di più". Lo riporta MARCA.