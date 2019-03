© foto di Balti Touati/PhotoViews

L'ex portiere della Juventus, Stefano Tacconi, ha parlato ai microfoni di TuttoJuve.com. Queste le sue parole: "La sconfitta contro il Genoa è indolore. Dopo la Champions, è normale che l'interpretazione della partita sia stata differente. Quello che mi ha fatto un po' arrabbiare è vedere Mandzukic in campo, non può sempre giocare. Al suo posto, io avrei schierato Kean. E' stato inutile fargli fare un'altra partita, doveva riposare di più. Dybala? Doveva essere la sua partita, senza Ronaldo era nel suo ruolo mentre quando gioca lui è fuori posizione. Ha giocato male e, onestamente, non so se ha mal di pancia in questo momento".