Tacconi sul VAR: "Ai nostri tempi non c'erano problemi con gli arbitri"

© foto di Balti Touati/PhotoViews

Ai microfoni di Radio Incontro Olympia, Stefano Tacconi ha parlato della lotta Scudetto che si sta facendo sempre più avvincente: "Lotta aperta. Vedo sempre favorita la Juventus perché nei ricambi è la numero uno. Sul VAR? "Con gli arbitri della nostra epoca non c'erano problemi, avevano grandissima personalità. La Nazionale? Ventura ha fatto una scommessa cercando di cambiare un po' tutto. Rischi con i giovani, è normale. Fare esperimenti con un Mondiale vicino non è di buon auspicio. Ci vuole tempo in Nazionale per una rivoluzione. Si è voluto inventare un modulo tecnico e non è andata benissimo. Nel calcio di oggi non devi inventare tanto, devi avere la possibilità semplicemente di cambiare in corsa".