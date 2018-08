Tacopina: "Pippo Inzaghi riporterà in alto il Bologna"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Joe Tacopina, ex presidente del Bologna e attuale numero uno del Venezia, parla quest'oggi al Corriere dello Sport. Queste alcune battute su Filippo Inzaghi: "Pippo riporterà in alto il Bologna, è molto preparato, studiava anche in Lega Pro, studiava i giocatori, le partite, ogni cosa. Sono rimasto molto impressionato. Molti si erano stupiti perché era sceso di categoria. Lui ha dimostrato di volerci stare e abbiamo ottenuto i risultati che abbiamo visto".