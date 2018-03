Taibi: "Oggi ci sono pochissimi portieri al livello di Alisson"

Fonte: vocegiallorossa.it

© foto di Federico Gaetano

Massimo Taibi, ex portiere di Milan e Manchester United, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Sport Academy” Radio Cusano Campus, dove ha parlato del portiere della Roma: "Alisson è un portiere importante, oggi ce ne sono pochissimi sul suo livello. La Roma è una grande squadra, ma non sarà mai al livello della Juve per quanto riguarda gli investimenti. Monchi ha dovuto vendere Salah, magari l’anno prossimo sarà costretto a vendere Alisson. Se c’è il discorso di guardare al bilancio è giusto vendere un portiere che vale tanto, poi magari ne trovi un altro. La piazza di Roma meriterebbe sempre di competere con le grandi come la Juve, però la storia insegna che, a parte i tempi di Sensi, la Roma non può investire più di tanto perché deve guardare anche il bilancio. Bisogna anche accontentarsi. Credo che i tifosi questo l’abbiano capito e stanno apprezzando il lavoro di Di Francesco. Finchè non arriva un cinese o un arabo che investe, in Italia siamo la terza o quarta nazione a livello di investimenti”.