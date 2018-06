Taibi: "Perin uno dei pochissimi portieri che potesse sostituire Buffon"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intercettato in esclusiva da Tuttojuve.com, Massimo Taibi ha parlato di Mattia Perin: "Perin era uno dei pochissimi portieri in giro che potesse sostituire Buffon. Il dualismo tra Szczesny e Perin? Sono quasi alla pari rispetto a quando c’era Buffon, che era diverso dagli altri. Credo che il polacco partirà inizialmente davanti, ma non sarà facile tenere fuori uno come Perin. La Juventus avendo più competizioni non può permettersi di avere un solo portiere di livello, ha bisogno di due portieri importanti. Se non fosse arrivato Perin, avrebbero dovuto puntare su Alisson o comunque su uno di quel livello".