© foto di Federico De Luca

L'ex calciatore, oggi opinionista, Marco Tardelli ha parlato della Fiorentina e del suo prossimo avversario, il Napoli: "I partenopei hanno preso troppi gol, e contro la Samp non sono neppure riusciti nei grandi recuperi a cui ci avevano abituato. Non sarà facile quest'anno per la squadra di Ancelotti, mentre credo che la vera sorpresa del campionato potrebbe essere la Fiorentina, che ha iniziato bene", ha detto a Rai Sport.