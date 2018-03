Tassotti: "Chievo, contro il Milan servirà la gara perfetta"

© foto di Antonio Vitiello

"Il Chievo era un’orchestra, soffre ma saprà rialzarsi". Titola così L'Arena nelle proprie pagine sportive riportando le dichiarazioni di Mauro Tassotti, storico calciatore del Milan e vice allenatore rossonero per tanti anni. L'attuale vice ct dell'Ucraina ha parlato in vista della sfida di campionato tra il Chievo e il 'suo' Milan: "Chievo? Pagati gli infortuni. Buon inizio ma in Serie A non si può abbassare la guardia. Col Milan serve la gara perfetta. Maran? Ha svolto un buon lavoro", le parole di Tassotti al quotidiano in edicola.