Tassotti: "Gattuso ha toccato i punti giusti, prima non era il vero Milan"

© foto di Pietro Mazzara

Mauro Tassotti parla del Milan di Gennaro Gattuso. L'ex viceallenatore rossonero, attuale vice di Andriy Shevchenko alla guida della Nazionale ucraina, ha così parlato dei meneghini attraverso L'Arena: "Quanto è cambiato il Milan con Gattuso? Molto. Perché Rino ha saputo toccare davvero i punti giusti. Adesso gioca di squadra, quello di prima non era il vero Milan. Tanto da tornare in corsa per la Champions, dove il quadro s’è ingarbugliato almeno quanto quello della zona-salvezza".