Tassotti: "Milan in linea con i propri obiettivi. Gattuso merita i successi"

Fonte: milannews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mauro Tassotti, ex giocatore e allenatore rossonero, ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset del momento che sta attraversando il Diavolo e di Gennaro Gattuso: "Il Milan è in linea con i propri obiettivi. Il problema del Milan è stato non aver giocato col Genoa e se la portando dietro. La recupererà mercoledì e se vincerà sarà perfettamente in linea con gli obiettivi. Gattuso? Ha una grandissima passione, come quando giocava, e che sa trasmetterei ai propri giocatori. Sta sfatando il fatto che sia solo grinta. Ha idee, le sa trasmettere. La sua squadra gioca un buon calcio. La vita dell'allenatore di Rino può essere ancora lunghissima. Gli auguro tanti successi perchè se lo merita per la passione e il cuore che ci mette".