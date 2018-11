Tegola Neymar: sostituito dopo 8' per un problema all'adduttore

© foto di Insidefoto/Image Sport

Tegola per il Brasile e di riflesso anche per il Paris Saint Germain. Dopo 8' della sfida amichevole tra i verdeoro e il Camerun il numero 10 è infatti stato sostituito a causa di un infortunuio. Chiaramente le condizioni del brasiliano dovranno essere valutate ma il problema riguarda l'adduttore della coscia destra. In chiave Champions League il PSG rischia di perdere il giocatore per la super sfida della prossima settimana contro il Liverpool, nel girone del Napoli.