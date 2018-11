Teramo, Maurizi avvisa i suoi: “Restiamo umili”

Fonte: TuttoC.com

Il Teramo, domani pomeriggio, sarà di scena sul campo della Virtus Verona per tornare a sorridere. Dopo il pari pirotecnico contro l’Albinoleffe, la troupe abruzzese cercherà la via della vittoria; di fronte una squadra disperatamente in cerca di punti, dunque servirà concentrazione e soprattutto non bisognerà sottovalutare i veneti. Agenore Maurizi carica i suoi per questa trasferta insidiosa.

Ecco le sue parole nella conferenza stampa pre gara: “La classifica non deve trarre in inganno. Dobbiamo restare umili e non sentirci superiori a nessuno. Affrontiamo una squadra allo stesso livello, perciò è necessario fare attenzione e non prendere alla leggera un impegno come questo. Ci siamo allenati bene. I dubbi sono pane quotidiano per un allenatore, ma ci può essere un aspetto positivo: vuol dire che si ha un gruppo valido. Ovviamente dobbiamo crescere ancora sotto diversi punti di vista, e siamo pronti a farlo già da domani”.