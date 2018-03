Ternana, De Canio: "Sconfitta che fa molto arrabbiare"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'allenatore della Ternana, Luigi De Canio, parla al termine della gara persa contro il Carpi. Queste le sue parole a MEP Radio: "Ci prepariamo meglio, la squadra si esprime meglio ma gli errori non si limitano soprattutto se siamo con l'acqua alla gola. Abbiamo giocato contro una squadra che ha 20 punti più di noi che in campo non si sono nemmeno visti. Se pareggiavamo dovevamo rammaricarci e invece commentiamo una sconfitta che mi fa molto arrabbiare", si legge su Ternana News.it.