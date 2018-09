© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Carlos Tevez racconta la differenza tra Leo Messi e Cristiano Ronaldo. L'attaccante argentino, oggi al Boca Juniors, ha avuto infatti la possibilità di giocare con entrambi i campioni nella propria carriera: "Non ho mai visto Messi in palestra. Così come non l'ho mai visto allenarsi sugli stop o altri gesti tecnici. Lui fa tutto in modo naturale, gli viene tutto spontaneo con la palla. Cristiano Ronaldo invece stava sempre in palestra. Ha una vera ossessione per l'esercizio fisico. Se ci allenavamo alle 9 di mattina, lui arrivava in palestra addirittura un'ora o un'ora e mezza prima". Lo riporta As Tv.