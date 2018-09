The Best, escluso Griezmann. L'Atletico Madrid: "Senza parole"

© foto di Imago/Image Sport

Non solo il Barcellona, anche l'Atlético Madrid contro la FIFA, che per il premio The Best ha inserito in lizza Cristiano Ronaldo, Modric e Salah. Nel caso dei Colchoneros, è Antoine Griezmann l'escluso eccellente. Una scelta che il club rojiblanco commenta così: "Senza parole".