The best, il Barça contro la FIFA: "Il migliore è Messi, nessun dubbio"

© foto di J.M.Colomo

Cristiano Ronaldo, Luka Modric e Mohamed Salah: saranno loro tre a contendersi il titolo di The Best, assegnato dalla FIFA. Una scelta che delude i tifosi di Lionel Messi e fa arrabbiare il Barcellona. Via Twitter, il club blaugrana ha mandato un messaggio abbastanza chiaro: "Nessun dubbio per i tifosi del Barça. È lui il migliore. Punto".