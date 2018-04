The Guardian: "Klopp implora i tifosi perché mostrino il meglio"

© foto di Imago/Image Sport

“Klopp implora giocatori e tifosi perché mostrino il loro meglio al mondo”. Il messaggio che Jurgen Klopp ha mandato ieri ai tifosi del Liverpool non è passato inosservato. Il The Guardian parte proprio da questo per analizzare la conferenza stampa di ieri: il ricordo delle bombe carta contro il pullman del Manchester City è ancora fresco, il tecnico tedesco vuole una grande serata, dentro e fuori dal campo.