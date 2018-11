Thiago Motta: "Il futuro col 2-7-2. Il portiere? Lo conto tra i 7 in mezzo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il 2-7-2 come modulo base? Nell'intervista a La Gazzetta dello Sport, Thiago Motta ha parlato della filosofia che vorrà applicare quando dall'U19 del PSG passerà ad allenare i grandi: "Gioco in 12? No, io il portiere lo conto in quei 7 in mezzo al campo. Per me l’attaccante è il primo difensore e il portiere il primo attaccante. Dal portiere parte il gioco, con i piedi, e dalle punte il pressing offensivo per recuperare la palla".