Thohir: "Io presidente Federcalcio Indonesia? Vedremo ad aprile"

Fonte: fcinternews.it

© foto di Francesco Fontana

Erick Thohir, socio di minoranza dell'Inter e dirigente dell'Oxford City, ha parlato a Sport.detik.com del suo possibile incarico a capo della Federazione indonesiana: "La mia risposta è chiara: se mi viene data l'opportunità di aiutare il calcio indonesiano, soprattutto in termini di gestione del campionato, dico di sì, ma al momento non ho pensato al ruolo di numero uno del PSSI. C'è Edy Rahmayadi, ora non posso perché sono occupato (capo della campagna politica per le elezioni presidenziali indonesiane del 2019 ndr), ma dopo aprile potremo parlarne di nuovo".