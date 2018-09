© foto di Federico De Luca

Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l’ex difensore dell’Atalanta, Thomas Manfredini, ha parlato così di Mattia Caldara: "Scommetto su di lui a occhi chiusi: Gattuso deve lanciarlo senza timori. Alcuni talenti faticano nelle big per la pressione, c’è chi ne risente e chi no. Nelle grandi il margine di errore è minimo, la piazza non perdona. Penso a Gagliardini e Kessié: entrambi, complici i problemi di Inter e Milan negli ultimi anni, hanno incontrato varie difficoltà. I giovani vanno aspettati, da soli non possono cambiare una squadra".