Thuram: "Quando la Francia vince, è più facile affrontare il tema immigrazione "

Banale, come calciatore e come uomo, Liliam Thuram non lo è mai stato. L'ex difensore di Juventus e Parma ha rilasciato delle interessanti dichiarazioni riguardo l'importante ruolo che dovrebbe rivestire il calcio nella società moderna, in particolare nella lotta al razzismo. Il suo discorso parte dalla conquista della Coppa del Mondo: "La vittoria della Francia è stata molto utile, perché quando la Francia vince le persone si rendono conto di come è composta la rosa della Nazionale e ciò va contro ciò che si dice sull'immigrazione. Molti giocatori hanno vissuto un'infanzia difficile e molti provengono da famiglie di migranti. Quando si vince, le discussioni in materia di immigrazione sono più facili, anche se i problemi restano. Vincere la Coppa del Mondo è stato importante per combattere il razzismo, che però non può essere eliminato solo dal mondo del calcio. Il calcio non può cambiare tutto, ma ha un impatto notevole sulla società".