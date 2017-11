Tifosi del Genoa: "Festa giocatori post derby"

Gruppo ultrà chiede a club di vigilare:Milito e Rossi un esempio

(ANSA) - GENOVA, 8 NOV - Una parte della tifoseria del Genoa, delusa dai risultati e dalla classifica, ha denunciato in una nota "serate festaiole" nei locali genovesi "fino a notte inoltrata" di una parte di giocatori, fatte, secondo loro, anche dopo le recenti sconfitte a Ferrara e nel derby. In una nota firmata 'Ultra' Genoa Cfc 1893', i tifosi indicano i nomi dei locali che secondo loro sono frequentati dai giocatori e chiedono al nuovo allenatore Davide Ballardini e al direttore generale Perinetti di "vigilare". "I risultati si ottengono quando, oltre che buoni giocatori, si è professionisti seri - scrivono -. Diego Milito e Marco Rossi alle 21:30 erano a casa, non se ne andavano allegramente a trascorrere le loro serate festaiole fino a notte inoltrata, magari anche dopo prestazioni "trionfali" come quelle di Ferrara o del Derby. Noi questo non lo accettiamo e non lo permetteremo più" scrivono.