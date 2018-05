Tifosi Samp, il 12/6 protesta contro Ferrero

Contestazione per parole presidente sui "4 scappati di casa"

(ANSA) - GENOVA, 22 MAG - Circa 400 tifosi della Sampdoria questa sera alla Sala Chiamata del Porto per l'assemblea decisa qualche giorno fa attraverso un comunicato per decidere le manifestazioni di protesta contro il presidente Massimo Ferrero. Lo strappo c'era stato dopo la gara del Napoli quando il patron aveva definito "quattro scappati di casa" i tifosi che avevano intonato cori razzisti contro la tifoseria del Napoli costringendo l'arbitro a sospendere la partita per alcuni minuti. I tifosi stasera hanno deciso di fare una manifestazione di protesta contro Ferrero il prossimo 12 giugno, data simbolica visto che fu proprio quello il giorno in cui Ferrero tre anni fa divento presidente della Sampdoria subentrando ad Edoardo Garrone.